Napoli al Maradona per la foto ufficiale - salta tutto | svelato il motivo

(Di giovedì 25 aprile 2024) Ilsi prepara alla sfida di campionato con la Roma, ma intantoildella mancata presenza della squadra al. Una stagione da dimenticare, solo così si può riassumere l’annata delpost scudetto. Dopo la conquista del tricolore appena 11 mesi fa, le premesse erano tutt’altre, con lo stesso presidente De Laurentiis intento a comunicare intenti di vittoria, addirittura puntando alla Champions League. E invece, nonostante quest’anno l’Italia porterà almeno 5 squadre nella massima competizione europea, il– con tutta probabilità – non riuscirà a qualificarsi.a causa di scelte completamente sbagliate sia per l’individuazione del nuovo allenatore (poi cambiato per ben tre volte), sia per alcune decisioni in sede di ...

Il Napoli non è stato in grado di riconfermarsi Campione d’Italia, con il titolo vinto dall’Inter. Arriva il confronto sull’Inter con il Napoli in vista della prossima stagione. Nella passata stagione, il Napoli aveva letteralmente dominato la ...

napoli da domani in ritiro per la Roma: svelato il motivo della scelta di Caserta come location - Il napoli già da domani andrà in ritiro per preparare la gara interna contro la Roma. Lo scrive questa mattina il Corriere dello Sport che non esclude un prolungamento della decisione in caso di prest ...msn

GAZZETTA - Jonathan David ha accettato l'offerta del napoli, ora c'è da trovare l'accordo con il Lille - napoli - Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Jonathan David, attaccante del Lille, avrebbe già accettato l'offerta del napoli, che ora deve trovare l'accordo con il Lille: "David ha ...napolimagazine

David ha accettato l'offerta del napoli, bisogna trovare l'accordo con il Lille - Il napoli corre spedito verso Jonathan David, secondo quanto riferisce l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport il calciatore avrebbe accettato l'offerta economica da parte del club azzurro.areanapoli