Milano - tensione al corteo del 25 Aprile Contestazioni all’indirizzo della Brigata Ebraica | Assassini - Fuori i fascisti dal corteo

(Di giovedì 25 aprile 2024)crescente aper leda parte di gruppi di manifestanti pro Palestina che hanno urlato slogandei partecipanti non graditi: “” e “dal”. In mattinata a Roma identicaa parti invertite, con i manifestantipiù agguerriti che hanno urlato insultidegli antagonisti e provocato con i lancio di bombe carta verso il presidio pro-Palestina. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

...utenti non dovranno far altro che cliccare su questo indirizzo e ...su questo indirizzo e verranno portati automaticamente all'interno ... dal 14 al 16 giugno torna il Wired Next Fest di Milano. ...

Continua a leggere>>

...che la sera del 9 marzo 1908 si radunarono nel cuore di Milano, ...il gesto di Barella di arrestare il fiume in piena di offese all'...di Barella di arrestare il fiume in piena di offese all'indirizzo di ...

Continua a leggere>>