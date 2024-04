Milan - il derby continua | sfida di mercato per Zirkzee e Buongiorno

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 25 aprile 2024)o, 25 aprile 2024 – Ilnon finisce mai. Così dopo il 2-1 sul campo che, in casa del, ha consegnato lo scudetto all'Inter, ladi sposta sul. Due gli obiettivi comuni: in attacco Joshuadel Bologna, in difesa Alessandrodel Torino. I rossoneri sono da tempo alla ricerca del sostituto di Giroud che ha già firmato un contratto con il Los Angeles Fc., 11 gol in qui, piace da tempo: arrivato a Bologna dal Bayern, ha una clausola rescissoria di 40 milioni che però vale solo per i tedeschi. In alternativa, si parte da 60 milioni. Il, nella trattativa, può inserire Saelemaekers, attualmente in prestito ai rossoblù e che potrebbe far scontare una decina di milioni. Al contrario ...