Le piazze e la politica Non solo celebrazioni Alta tensione per i cortei pro Gaza

(Di giovedì 25 aprile 2024) Un 25 aprile carico di, nonper la questione dell’antifascismo e delle polemiche, quanto per un problema di sicurezza legato alle molte manifestazioni e aiche, in quest’occasione, si trasformeranno – come a Milano – in testimonianze pro Palestina. E così, mentre il capo dello Stato, Sergio Mattarella sarà in mattinata all’re della Patria a Roma accanto alla premier, Giorgia Meloni, e ai presidenti delle Camere, a Milano Elly Schlein e il Pd saranno invece alla manifestazione nazionale, che prevede un intervento anche dello scrittore Antonio Scurati, aperta da deportati e brigate antifasciste. Con quella Ebraica sfileranno anche Azione e +Europa. Dietro ai partigiani verrà esposto lo striscione "Cessate il fuoco dovunque". Sempre a Milano, Matteo Salvini presenterà il suo libro Controvento ...