Grande Fratello - Intervista esclusiva a Rosy Chin | È stato un ciclone di emozion - il pubblico ha capito che sono vera

Reduce dall’esperienza al Grande Fratello , Greta Rossetti ha condiviso un dettaglio della sua vita personale che coinvolge un altro volto di Cinecittà. L’ex tentatrice di Temptation Island è divenuta nota per aver intrapreso una relazione con Mirko ...

Sergio D’Ottavi, ex coinquilino dell’ultima edizione del Grande Fratello, ancora nella bufera. E’ da giorni che si parla molto di lui e dei cambiamenti che ha lo hanno riguardato, non solo nel look ma rispetto anche alle amicizie che aveva creato ...