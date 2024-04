Filo-Hamas e centri sociali alleati Gli estremisti si prendono la piazza

(Di giovedì 25 aprile 2024) La ricorrenza della Liberazione caricata di obiettivi politici. Scurati va al corteo di Milano. Ma le università sono in subbuglio, i gruppi oltranzisti scatenati e la sinistra "ufficiale" tace

Netanyahu bombarda Gaza dopo l’ok agli aiuti militari USA - Oltre al pesante tributo di vite umane e alla massiccia distruzione, secondo le Nazioni Unite la popolazione di Gaza rischia la carestia. Gli Stati Uniti inizieranno la costruzione di un molo a Gaza ...rsi.ch

L'Onu chiede un'inchiesta sulle fosse comuni a Gaza, Israele nega responsabilità - Diciotto attivisti arrestati al Cairo, tra loro anche due persone con doppia cittadinanza italiana Dovrebbero essere interrogati questa mattina in procura per l'avvio delle indagini alcuni degli atti ...msn

Guerra in Medio Oriente, studenti arrestati nelle università americane per le proteste pro-Palestina - Raid di Israele in Libano: due morti e tre feriti. Le vittime sono una donna e la sua bambina di 10 anni. Hezbollah, lanciati decine di razzi sulla Galilea ...lastampa