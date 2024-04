Endless Love non in onda oggi - 25 april - perché? Il motivo e quando torna in TV

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di giovedì 25 aprile 2024)– giovedì 25e – non andrà in, coloro che si collegheranno alla rete ammiraglia Mediaset per seguire le vicende dei loro beniamini resteranno delusi. La serie turca di Canale 5 salta l’appuntamento con i suoi fans in questo giorno di festa: cosa vedremo al suo posto etornerà in TV? Ecco qualche dettaglio sul cambio programmazione Mediaset dinon va in? Il cambio palinsesto Mediaset per la giornata di– 25e – ha comportato importanti modifiche al daytime della rete ammiraglia di Cologno Monzese. A prendersi una pausa per la festa della Liberazione – oltre alle consuete trasmissioni condotte ...