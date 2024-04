È la festa dell’Italia La politica si ricompatta Opposizioni allineate | È importante esserci

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 25 aprile 2024) "La destra da decenni non ha più bisogno di patenti democratiche", dice Federico Pavese, candidato del Cdx a Montelupo ed esponente di Fratelli d’Italia, "da sempre il cdx è stato all’interno del perimetro costituzionale e di quei valori che diversamente il fascismo aveva conculcato" dice invece Andrea Poggianti, ex membro di FdI sul territorio e candidato sindaco di Empoli con una lista autonoma. Il cdx empolese, insomma, festeggerà il 25 aprile, ma ‘a dovuta distanza’ dalla sinistra. Il candidato sindaco del Cdx a Vinci Scipioni elogia il significato del 25 aprile: "Da sempre celebriamo convintamente questanazionale. È il simbolo della rinascita della democrazia martoriata, della fine di qualunque autoritarismo". Bacchetta invece "qualsiasi tentativo di intendere questa giornata come ladi una sola parte" che sarebbe "gravemente ...