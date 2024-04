Dune 2 | l’evento cinematografico dell’anno il 23 maggio in Home Video

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di giovedì 25 aprile 2024) “2?,diretto da Denis Villeneuve, arriva giovedì 23inper Warner Bros.Entertainment. In quali formati uscirà “– Parte Due”? L’acclamato secondo capitolo della saga ispirata al celebre romanzo bestseller di Frank Herbert sarà disponibile in 4K Ultra HD®, Steelbook, Blu-ray® e DVD. All’interno delle versioni 4K Ultra HD® e Blu-ray del film saranno presenti numerosi imperdibili contenuti speciali che porteranno lo spettatore alla scoperta degli emozionanti dietro le quinte del film.2: il cast Tra i protagonisti del pprimo capitolo we nuovi arrivi il cast è composto dal candidato all’Oscar®, Timothée Chalamet (“Wonka”, “Chiamami col ...