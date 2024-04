Coppa Italia | Atalanta-Fiorentina 4-1 - orobici in finale

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di giovedì 25 aprile 2024) Sarà tra Juventus eladi2024 in programma il prossimo 15 maggio allo stadio Olimpico di Roma. Dopo la qualificazione della Juve ai danni della Lazio è arrivata la rotonda vittoria (4-1) dell'sulla. Viola in dieci per gran parte del primo tempo di Milenkovic per fallo su Scamacca. Nel primo tempo parte meglio la, ma l'la sblocca con Koopmeiners. Laprova a rispondere ma Scamacca segna il 2-0 che, però, viene annullato.I viola ci provano con un paio di conclusioni dalla distanza ma ancora Koopmeiners sfiora la rete del raddoppio. Al 53' arriva l'espulsione di Milenkovic. Improvvisa verticalizzazione di De Ketelaere per Scamacca che supera in velocità ...