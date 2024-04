Beccato con oltre 4 kg di droga e 22 telefoni | preso agente della Penitenziaria

(Di giovedì 25 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiUnpoliziain servizio nella casa circondariale di Ariano Irpino è stato arrestato ieri dai suoi colleghi che l’hanno trovato in possesso di quasi 4,4 chilogrammi di sostanze stupefacenti tra marijuana, cocaina (160 grammi) eliquida. Secondo quanto si apprende l’era in procinto di consegnarli ai detenuti e proprio lo strano comportamento dei carcerati ha indotto i poliziotti a eseguire la perquisizione nei confronti del collega. L’aveva con se anche schede sim per cellulari, 22 smartphone, 22 caricabatterie, 3 router e una collana d’oro. Dopo l’arresto il poliziotto è stato condotto ai domiciliari. “Merito al Comando di Poliziaper il fermo del poliziotto Penitenziario” commentano ...

