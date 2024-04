Anticipazioni Pechino Express | cosa succede nell’ottava puntata di stasera 25 aprile

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 25 aprile 2024) Ultimi colpi da sferrare per i partecipanti di2024. Lain onda, giovedì 25, è sicuramente una delle più attese oltre ad essere quella che decreterà i semifinalisti di questa edizione dello show di Sky realizzato da Banijay Italia. Tra prove faticose quanto emozionanti, le coppie in gara dovranno sfidarsi ancora una volta a suon di passaggi e prove per superare l’ottava tappa di un viaggio difficile da dimenticare. Ecco alcunedi quello che vedremo, 25. “”,del 25Grande fermento per questa ottava tappa della Rotta del Dragone, che permette alle cinque coppie rimaste in gara di ...