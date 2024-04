Amy Adams protagonista del nuovo film dei registi di Pieces Of A Woman

(Di giovedì 25 aprile 2024) Amyè stata scelta per recitare in At the Sea, undramma di Kornel Mundruczó e Kata Wéber – regista e sceneggiatrice diacclamati comeof ae White God – Sinfonia per Hagen. Il, che entrerà in produzione a Boston a giugno, segue la vita di Laura () dopo una lunga riabilitazione, mentre torna dalla sua famiglia nella loro casa per le vacanze al mare dove deve riadattarsi alla vita complicata che si è lasciata alle spalle. Ora è costretta ad affrontare il prossimo capitolo della sua vita senza la carriera che le ha dato fama, fortuna e, soprattutto, identità. Ilvede la produzione di: Alexander Rodnyansky (Loveless , Leviathan) di AR Content, Stuart Manashil ( Irma Vep ,of a ...

Amy Adams sarà la protagonista di Nightbitch , il nuovo film di Marielle Heller , tratto dall’omonimo romanzo satirico di Rachel Yoder in cui una neo-mamma, costretta a stare a casa dal lavoro, crede di starsi lentamente trasformando in una cagna (la ...

