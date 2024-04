25 Aprile | Scurati legge il monologo - piazza Duomo applaude

A Milano ha raggiunto piazza Duomo la testa del corteo del 25 Aprile iniziato in corso Venezia all'angolo con via Palestro. Attorno al palco dove avranno luogo gli interventi, una numerosa folla , tra i quali manifestanti, pro Palestina, che all'arrivo della testa della manifestazione, guidata dal ... Continua a leggere>>

scontri in piazza Duomo dove, al passaggio della Brigata Ebraica, alcuni giovani della comunità palestinese hanno cercato di avvicinarsi. Tra le due parti si sono frapposti i City Angels che hanno cercato di contenere la situazione, ma senza riuscire a impedire violenti tafferugli. Una decina di ...

Antonio Scurati, lo scrittore che è stato censurato dalla Rai sta sfilando in corteo per il 25 aprile a Milano . Lo scrittore non ha voluto rilasciare dichiarazioni, ha solo detto: "Sì salirò sul palco, leggerò il mio monologo" . Scurati partecipa alla manifestazione con la famiglia.

