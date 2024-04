25 aprile - Roberto Salis legge una lettera della figlia Ilaria e si commuove | Italia si schieri dalla prte giusta della storia

(Di giovedì 25 aprile 2024), padre di, è intervenuto dal palco del 25a Roma: “Grazie a tutti per la solidarietà straordinaria. Vogliore unadi: sono orgogliosa che nel mio Paese si ricordi tutti gli anni la cacciata dei nazifascisti grazie alla coraggiosa lotta dei partigiani.mia cella desidero ardentemente che il mio Paese sia all’altezzasuae che oggi come in passato siparte“. Poipiazza si è alzato il coro: “libera“. “Così mi commuovo” ha detto emozione il padre. L'articolo ...

Come ogni anno, saranno numerose le iniziative per il 25 Aprile nei luoghi che si legano al giorno della Liberazione dal fascismo e dal nazismo. Sarà l’80esimo anniversario dell’eccidio di Monte Sole , un insieme di stragi che fecero oltre 1800 vittime, compiute dalle truppe nazifasciste in Italia ... Continua a leggere>>

"Sono orgogliosa che nel mio Paese si ricordi tutti gli anni la cacciata dei nazifascisti grazie alla coraggiosa lotta di partigiani e partigiane. Dalla mia cella ardentemente desidero che il mio paese si mostri tutti i giorni all'altezza della propria storia, che oggi come in passato voglia ... Continua a leggere>>

FOTO | VIDEO | A Roma il corteo dell’Anpi, in migliaia verso Porta San Paolo. Il papà di ilaria Salis insieme a Gualtieri - Sono qui a rappresentarla fintanto che non può venire con le sue gambe. ilaria ha già fatto un 25 aprile in carcere, quello del 2023, però non abbiamo voluto rendere nota la sua situazione per una ...

25 aprile, il messaggio di ilaria Salis al corteo di Roma: l’Italia si schieri ancora dalla parte giusta della storia - Roma, 25 apr. (askanews) – “Ora e sempre Resistenza”. Scandendo questo slogan ed al suono dei canti partigiani e di “Bella Ciao” il corteo dell’Anpi è arrivato in piazza di porta San Paolo, a Roma, pe ...

25 aprile, Landini a Monte Sole: “Il governo tenta di riscrivere la storia. Vogliono cambiare la Costituzione senza averla scritta” - “Oggi è in atto un tentativo di riscrivere la storia” da parte di “chi è al governo e ha giurato sulla nostra Costituzione, che è antifascista”. Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio ...

