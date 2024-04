WWE | Undertaker ha scelto - rinnova il suo contratto da leggenda

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Secondo quanto riportato da PWInsider, Thehato il suocon la WWE e rimarrà con la compagnia per il prossimo futuro. Il nuovo accordo dasarebbe stato finalizzato in concomitanza con WrestleMania. Sebbene si sia ritirato dalle competizioni sul ring nel 2020, Theha continuato a fare apparizioni occasionali ed è stato in tour con la WWE per il suo One Man Show. Ha anche avviato un podcast intitolato “Six Feet Under With Mark Calaway”. La sua ultima apparizione è stata a WrestleMania 40, dove ha avuto un ruolo fondamentale nella vittoria di Cody Rhodes su Roman Reigns, eliminando The Rock. L’ultimo match diè avvenuto a WrestleMania 36, quando ha lottato in quel particolarissimo Boneyard Match contro AJ Styles. Un ...