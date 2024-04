Regione Campania - Caputo | Bando da 70 milioni per aziende agricole

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Pubblicato ilper 70di euro destinati agli investimenti per migliorare il rendimento dellecampane. Ammodernamento dellee introduzione di tecnologie per il migliore rendimento globale aziendale, sono gli obiettivi dell’intervento SRD01-Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle– intervento che rientra nella categoria degli investimenti strutturati del CSRdella programmazione 2023-2027?. Lo ha reso noto l’assessore all’Agricoltura della, Nicola. “Il– spiega – prevede l’erogazione di un contributo in conto capitale al fine di potenziare la competitività sui mercati ...