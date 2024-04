Premier League 2023 2024 - Liverpool ko nel derby con l’Everton Vince lo United

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 24 aprile 2024) La serata diha visto andare in scena quattro match validi per la 29° giornata. A rubare la scena è senza dubbio la sconfitta del, che cade neldel Merseyside per mano del. A Goodison Park i Toffees vincono 2-0 e conquistano tre punti pesantissimi sotto più profili: non solo infatti fanno un passo in avanti forse decisivo verso la salvezza, ma soprattutto compromettono la rincorsa al titolo degli acerrimi rivali. I Reds di Klopp restano fermi a 74 punti, tre in meno dell’Arsenal e con il Manchester City chendo le due partite giocate in meno può volare a 79. A decidere ii gol di Branthwaite al 27? del primo tempo e di Calvert-Lewin in avvio di ripresa. EVERTON-: GLI HIGHLIGHTS (VIDEO) Molto ...