Panchina Milan - futuro Stefano Pioli | Paolo Scaroni non si sbilancia

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di mercoledì 24 aprile 2024)potrebbe lasciare ilal termine della stagione: le parole del presidente rossonerosulladel Diavolo La sconfitta delnel derby della Madonnina è stata solo l’ultima di una lunga serie di risultati negativi. I rossoneri in questa stagione sono stati eliminati da Coppa Italia, Champions ed Europa League, mai veramente in corsa per lo scudetto. Le polemiche nei confronti della squadra e in particolare disono state molteplici, tanto che ildel tecnico italiano sembra ormai segnato. Intervenuto a margine de Il Foglio Sportivo il presidente delè tornato a parlare deldella ...