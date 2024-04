Missili Atacms inviati di nascosto all’Ucraina - il cambio di passo degli Usa Dove possono arrivare

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Washington, 24 aprile 2024 – Per la prima volta dall’inizio della guerra, Kiev ha ricevutoa lungo raggio dagli Stati Uniti. L’Ucraina li ha utilizzati per attaccare un aeroporto militare russo in Crimea mercoledì scorso e nella notte di ieri per colpire le truppe russe nella città di Berdiansk, sul Mar d'Azov. Lo rivelano testate giornalistiche americane, tra cui il New York Times e Politico. Gli Usa, che hanno appena approvato una nuova tranche di aiuti militari, avevano già fornitoa Kiev in passato. Si trattava però di una versione a corto raggio (circa 160 km), mentre quelli lanciati nell’ultima settimana hanno una gittata di circa 300 km. Zelensky ha sempre richiesto strumenti più potenti per raggiungere i territori recentemente occupati del sud-est e ...