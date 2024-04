LIVE Ginnastica artistica - Europei 2024 in DIRETTA | gli azzurri iniziano alla grande alla sbarr - Abbadini subito a caccia della finale di specialità!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 24 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa formazione dell’Italia – Startlist e ordini di rotazione – Le speranze dell’Italia 18:13 Anche in questo caso sarà Israele ad esibirsi per primo, bisognerà attendere per vedere gliall’opera. 18:11 Adesso l’Italia passerà al corpo libero, vedremo prima in pedana Marco Lodadio, che gareggerà come individualista e poi, nell’ordine, Matteo Levantesi, Yumin, Lorenzo Minh Casali e Mario Macchiati. 18:09 Il punteggio ad essere scartato è quello di Lorenzo Minh Casali, l’Italia chiude la prima rotazione con 41.799, punteggio oltremodo interessante. Adesso bisognerà monitorare la situazione per capire se Yuminriuscirà ad entrare nelladi. 18:07 SI VOLAAAAAAAAA!...