L' Atalanta in finale di Coppa Italia - 4-1 alla Fiorentina

(Di mercoledì 24 aprile 2024) AGI - I gol di Lookman e Pasalic in pieno recupero regalano all'ladi, al termine di un match incredibile contro la. Viola beffati 4-1 a tempo scaduto dopo essere rimasti in inferiorità numerica (espulso Milenkovic al 53') e aver comunque trovato il momentaneo pareggio con Martinez Quarta dopo l'iniziale vantaggio del solito Koopmeiners. Poi i gol di Scamacca e quelli decisivi in extremis di Lookman e Pasalic, che ribaltano l'1-0 toscano dell'andata. La squadra di Gasperini raggiunge così la Juventus all'ultimo atto del torneo. L'avvio di gara è frizzante e dopo appena otto minuti dal fischio d'inizio i bergamaschi sbloccano immediatamente: Scamacca imbuca per il taglio di Koopmeiners, favorito da un rimpallo su Mandragora, poi l'olandese è bravo a fulminare ...

Sale alta l’attesa per la finale della Coppa Italia 2024 : ecco le informazioni sui Biglietti , i prezzi , dove trovarli e come acquistarli . Non sono ancora stati resi noti i dettagli sui tagliandi dell’atto conclusivo della Coppa nazionale ...

coppa Italia: vince l’Atalanta, se la vedrà in finale con la Juventus - coppa Italia: l’Atalanta supera la Fiorentina 4-1 segnando due gol nel recupero e va in finale Supplementari evitati grazie ai due gol siglati al 95' e al 98'. L’Atalanta conquista così la finale di ...100x100napoli

Juventus, la finale di coppa Italia non “salva” Allegri: scende ancora la quota di Thiago Motta come prossimo tecnico bianconero - Sconfitta dolce per la Juventus contro la Lazio, con il gol di Arek Milik negli ultimi minuti di gioco che permette ai bianconeri di tornare in finale di coppa Italia a due anni ...tuttojuve

coppa Italia: Atalanta-Fiorentina 4-1, la Dea in finale con la Juventus - FOTO - Atalanta FIorentina 4-1 nel ritorno della semifinale di coppa Italia. All'andata la Viola si era imposta per 1-0. La Dea conquista in finale con la Juventus in programma il 15 maggio a Roma ...ansa