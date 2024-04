Bologna , 12 aprile 2024 – Una novità significativa per chi opera nel settore. Lo studio Iosa Ghini Associati ha ricevuto l’incarico di progettare il Nuovo mercato ittico , che prenderà posto all’interno del centro agroalimentare di Bologna . Uno dei principali obiettivi del progetto è quello di ... (ilrestodelcarlino)

Cominciano fin da piccoli ad avere uno sguardo internazionale. Non si tratta di studenti universitari, ma di bambini di soli 5 anni . Sono i protagonisti di una prima assoluta: un'esperienza di Erasmus alla scuola dell'infanzia. L'articolo Erasmus alla scuola dell’infanzia : a Bologna i primi baby ... (orizzontescuola)

Bologna , 15 aprile 2024 – Tra le migliaia di studenti Erasmus che arrivano da tutta Europa per studiare a Bologna , loro sono senza dubbio i più giovani. Per una settimana otto bambine e bambini dai 3 ai 6 anni provenienti dalla Escuela de Educaciòn Infantil La Julianita della città Aracena, ... (ilrestodelcarlino)

Il progetto bologna convince i bookie: spuntano in quota le ipotesi Scudetto e Coppa europea entro il 2027 - Una stagione da incorniciare quella del bologna, che da rivelazione del campionato è ormai a tutti gli effetti una realtà, lanciatissima verso una qualificazione.calciomercato

Abodi ha incontrato Fenucci per il Dall’Ara: “Pronti a contribuire” - Il bologna ha incontrato il ministro dello Sport Andrea Abodi in relazione al progetto di riqualificazione del Dall'Ara che comprende anche lo stadio temperano al Caab. L'impianto di via Andrea Costa ...tuttobolognaweb

Gianni Morandi, foto con l'occhio bendato e preoccupazione dei fan: «Ho fatto a pugni». Cosa è successo - In un recente post su Instagram pubblicato un'ora fa, il celebre cantante italiano Gianni Morandi ha scatenato una vera e propria ondata di preoccupazione e curiosità tra i suoi ...ilmessaggero