Cosa aspettarsi da Sinner a Madrid? Puppo | Penso possa fare bene Ma anche se giocasse solo 2-3 partite…

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Dopo Montecarlo e Barcellona, la stagione della terra rossa europea fa tappa aper il quarto Masters 1000 dell’anno. In assenza del numero 1 ATP Novak Djokovic, la prima testa di serie del seeding è Jannikma sono numerosi i possibili candidati al titolo per un evento che si preannuncia abbastanza incerto e con tante variabili. Di questo e di tanto altro si è parlato nell’ultima puntata di TennisMania, trasmissione condotta da Dario(giornalista e telecronista di Eurosport) e visibile sul canale Youtube di OA Sport. “C’è stato il torneo di Pechino, da cui è cominciata questa cavalcata di. Da lì fino ad oggi la presenza importante dei nuovi Big Three – Alcaraz, Djokovic e– ha connotato tutti i più grandi tornei, tranne Shanghai. In Cina è stato molto particolare, ci fu ...

Fuori dalla lista del torneo: brutte notizie per il tennista italiano | Il suo nome non risulta, cosa sta succedendo - Novità tristissime per il grande protagonista del nostro tennis, visto che non prenderà parte alla prossima competizione per un motivo piuttosto serio, che ha lasciato senza parole i suoi fan e tutto ...ilovepalermocalcio

Dove vedere sinner in streaming al Madrid Open 2024 - Ci siamo. Dopo una settimana di allenamenti a casa post Monte-Carlo, sinner torna in campo a Madrid, dove non gioca da due anni. Obiettivo: prepararsi per gli Internazionali di Roma e fare punti in cl ...gqitalia

Jannik sinner, l’intervista: “I calcoli li faccio, ma per la vetta ho tanto tempo” - L’azzurro numero 2 del mondo torna in campo sul rosso di Madrid: “Roma, Roland Garros e Olimpiadi obiettivi dell’anno. È bello che in Italia ci sia tanto ...repubblica