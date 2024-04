Monaco-Lille - Ligue 1 | diretta t - streami -g, probabili formazi -ni, pronostici

Ripresosi il secondo posto con un’eroica prova sul campo del Brest il Monaco affronta il secondo scontro diretto sulla strada che porta al ritorno in Champions League in 3 giorni ricevendo in casa il Lille. Due gol a cavallo tra il primo e il secondo tempo con Zakaria e Minamino e una strenua resistenza nel concitato finale (che ha visto le espulsioni […] InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici (infobetting)

Nella 25esima giornata di Ligue 1 il Monaco sbanca il campo dello Strasburgo 1-0 e si porta in terza posizione in classifica. Decisiva la rete al 72? del classe 2005 Ben Seghir, che regala i tre punti ai monegaschi. L’Olympique Marsiglia si avvicina alla zona Europa battendo 2-0 il Nantes nel posticipo grazie alla doppietta del solito Aubameyang, arrivato a quota 21 centri in stagione tra tutte le competizioni. I biancoazzurri trovano così il ... (sportface)