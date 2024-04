Festa della Liberazione | la Costituzione agli studenti della Carducci

“Occhi al cielo siamo campioni d’Italia”. E’ il messaggio sui social dell’Inter per festeggiare lo scudetto, il 20° della sua storia, ottenuto grazie alla vittoria nel derby contro il Milan per 2-1. Presente anche l’hashtag #IM2Stars, per la seconda stella conquistata con il ventesimo titolo. Al triplice fischio il settore nerazzurro si è trasformato in una bolgia. I calciatori si abbracciano in campo, Lautaro Martinez scoppia in lacrime, tutta ... (calcioweb.eu)