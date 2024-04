Per Ambra Angiolini festa di compleanno a sorpresa C’è anche l’ex Francesco Renga | Grazie per l’amore e il rispetto che ci portiamo da sempre – Il video

La ragazza di 24 anni si trovava con il fidanzato sulla banchina della fermata Lambrate della metro di Milano, quando è stata scaraventa sui binari (notizie.virgilio)

Le urla sulla banchina della metropolitana. I passeggeri spaventati da quell’uomo in evidente stato di agitazione. Poi la spinta a una ragazza, che all’improvviso si ritrova sui binari. Attimi di paura venerdì sera alla fermata Lambrate della metropolitana verde di Milano: per fortuna, la ventiquattrenne italiana è stata subito aiutata dal fidanzato e da altre persone in attesa del treno, che l’hanno fatta risalire prima che arrivasse il ... (ilgiorno)

Jesi (Ancona), 15 aprile 2024 – Luca Bizzarri approderà al teatro Pergolesi il 19 maggio (ore21). In scena “Non hanno un amico” di e con Luca Bizzarri, scritto con Ugo Ripamonti, ispirato all’omonimo podcast che sta riscuotendo grande successo. Lo spettacolo Oliva Denaro con Ambra Angiolini previsto al Teatro Pergolesi di Jesi il 18 febbraio scorso e rinviato per motivi di salute dell’artista è annullato. Nonostante l’impegno e la volontà degli ... (ilrestodelcarlino)

sono fratelli, anzi: fratellastri di Leotta. Non hanno lo stesso cognome, ma hanno preso entrambi la bellezza di mamma Ofelia, elegante e volitiva donna catanese. Mirko Manola è il fratello di Diletta Leotta, e proprio come la sorella minore tanti anni fa ha lasciato la sua Catania per trasferirsi a Milano. Dopo la laurea in Medicina e Chirurgia, ha aperto il suo studio medico in pieno centro città, in zona Moscova. L’abbiamo incontrato per ... (metropolitanmagazine)

di Marianna Vazzana L’ex chiosco è pulito e tinteggiato di fresco. Mancano ancora i giornali, le riviste e i libri ma arriveranno presto. "Entro fine aprile". L’annuncio è arrivato ieri in occasione dell’evento del “Sabato di Lambrate“ che anima il quartiere a est di Milano con postazioni di artisti e realtà della zona. Gli occhi degli abitanti si illuminano, a vedere che "finalmente" l’edicola prende vita. Si è presentato proprio ieri il ... (ilgiorno)