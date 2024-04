Meteo - tre giorni di rigido inverno | quel che si prevede per il ponte del 25 aprile

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 22 aprile 2024) Pubblicato il 22, 2024 E’ pieno. Proprio così: in primavera, quando già si sono pregustate temperature estive, di nuovo. E l’attesodel 25sarà guastato dalla bizze climatiche? Intanto, secondo Antonio Sanò, fondatore del sito iL, intanto è certa la persistenza di aria artica dalla Scandinavia sull’Italia.la che provocherà trecon caratteristiche tipicamente invernali. Farà freddo e nevicherà fin quasi in pianura. E sono previste anche forti piogge, che degenereranno in nubifragi. “A causa del continuo afflusso di aria fredda – afferma Sanò – le temperature subiranno una drastica diminuzione al Nord, specie a Ovest dove non supereranno di giorno i 6 gradi. La neve scenderà diffusa ...