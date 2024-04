Udinese - Sky | Cannavaro il prescelt - superata concorrenza Reja per sostituire Cioffi

(Di domenica 21 aprile 2024) L’avrebbe scelto il nuovo allenatore. Secondo Gianluca Di Marzio, ci sarebbe stata una fumata grigia per quanto riguarda l’arrivo di Edysulla panchina friulana e contemporaneamente avrebbe superato laun altro nome già accostato ai bianconeri: Fabio. La notizia flash, data proprio dal noto giornalista di Sky tramite i suoi canali social, riporta dell’accordo raggiunto dal Campione del Mondo 2006 con la società della famiglia Pozzo, con l’arrivo previsto in città nella giornata di domani per apporre la firma sul contratto e prendere le redini della squadra. I dettagli sul contratto e sui membri dello staff sono ancora incerti, ma è possibile la presenza all’interno del comparto tecnico di Paolo, fratello di Fabio. SportFace.

L’Udinese sfiderà questa sera l’Inter in campionato. Cioffi , senza Lucca squalificato, ha due opzioni per l’attacco: la probabile formazione ATTACCO – L‘Udinese, alla ricerca di punti per la lotta ... (inter-news)

Il programma e i telecronisti su Dazn e Sky di Verona-Udinese , match valido per la trentatreesima giornata di Serie A 2023 / 2024 . Allo stadio Bentegodi ecco una partita fondamentale per la corsa ... (sportface)

L’avventura di Gabriele Cioffi all’ Udinese sembra ormai giunta al termine. Il tecnico dei friulani è stato messo in discussione dopo la bruciante sconfitta nello scontro diretto per la salvezza ... (sportface)

