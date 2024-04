Roma - domani alla Centrale del Latte il ‘Premio Palatino d’Oro’ per miglior gelato

Tutto pronto a Roma per la Maratona #OnePeopleOnePlanet che domani, lunedì 22 aprile, in occasione della Giornata Mondiale della Terra sarà trasmessa in diretta dalla Nuvola di Fuksas su RaiPlay e ... (ildenaro)

Bologna, 21 aprile 2024 – Il maltempo non è ancora finito in Emilia Romagna. Dopo le forti grandinate di ieri in Romagna, nella serata di oggi dovrebbe arrivare una nuova perturbazione, come ha ... (ilrestodelcarlino)