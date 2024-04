Roberto Saviano a CTCF | “Governo ha bloccato anche le mie ospitate in tv - oppositori sono bersaglio”

Non fatevi trarre in inganno. Il nuovo libro di Roberto Saviano , Noi due ci apparteniamo , non è un romanzo d’amore. Non in senso diretto almeno. E lo si capisce dal significato del titolo , che è una ... (cultweb)

Tra gli altri ospiti in studio nella 23ª puntata anche il ballerino Roberto Bolle e il cantante Diodato - Il cantante Renato Zero, lo scrittore Roberto Saviano, il ballerino Roberto Bolle e il cantante Diodato tra gli ospiti della puntata di Che Tempo Che Fa di domenica 21 aprile 2024.gazzetta

Rai, Saviano: governo ha bloccato anche le mie ospitate in tv - Roma, 21 apr. (askanews) - 'Il governo decide di fermarmi, di bloccarmi, anche le ospitate televisive per il libro sono state fermate ...notizie.tiscali

Che tempo che fa, stasera in tv: Renato Zero e gli altri ospiti - Fabio Fazio ospita nel suo studio una serie di ospiti di spicco. Come non iniziare Per iniziare ds Renato Zero Tra i personaggi più iconici della musica italiana, è attualmente impegnato nella sua to ...today