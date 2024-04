Parigi 2024 | Italia sale a 221 qualificati - domani gli alfieri

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 21 aprile 2024) AGI - A poche ore dalla decisione della Giunta nazionale del Coni (in tarda mattinata) e del successivo annuncio da parte del presidente Giovanni Malagò in merito aglidell'Team alla cerimonia di apertura (e forse già chiusura) delle Olimpiadi di, salgono a 221 gli atletini già in possesso della qualificazione, 111 uomini e 110 donne in 25 discipline. A strappare il biglietto per la capitale francese sono stati Francesco Fortunato e Valentina Trapletti che hanno centrato una storica vittoria nella prima staffetta mista internazionale ufficiale nell'ambito dei Campionati mondiali di marcia a squadre di Antalya (Turchia). L'atletica leggera al momento vede 11 atleti, sei di essi sono pass individuali, Gianmarco ...