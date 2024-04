Napoli-Parma under 16 - rissa tra genitori | insulti razzisti contro i napoletani

Parma primo in Serie B, il Napoli è già al lavoro per strappare agli emiliani uno dei talenti in rosa: trattativa avviata per l’estate Il Napoli è entrato nella fase più importante della stagione. ...

La nuova mossa di Aurelio De Laurentiis verso la rifondazione del Napoli : Pederzoli e Pecchia nell’organico azzurro grazie a Benitez . Il Napoli potrebbe essere sulla strada per una rivoluzione in ...

Under 17-16-15 serie A/B - Passo falso sanguinoso del Torino U17. U16 con il destino nelle proprie mani. In U15 agli ottavi sarà Juventus-Atalanta - RISULTATI - Pesante sconfitta dell'U16 della Juve, per il primo posto si decide tutto nell'ultimo turno. Il 3-1 subito dal Torino in U15 lo ...11giovani

Napoli-Parma Under 16, vergogna al Kennedy: rissa in tribuna all’intervallo - Si è appena concluso il primo tempo tra Napoli e Parma, nel match valido per la 25^ giornata del campionato Under 16 A e B. La squadra ospite è in ...iamnaples

Napoli, rissa tra genitori sugli spalti durante la gara col Parma: un papà finisce in ospedale - La tensione generata dopo il secondo gol del Parma. Muto ha esultato in maniera provocatoria provocando la reazione dei genitori del napoletani. Un ragazzino del Napoli ha superato la staccionata per ...corriere