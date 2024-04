Lo sfogo di Scurati il giorno dopo lo stop al monologo | Pensavo la Rai fosse di tutti - c’era una volta la democrazia

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 21 aprile 2024) «È duro, faticoso, doloroso: sono un privato cittadino che legge e scrive libri e all’improvviso per aver fatto lo scrittore mi ritrovo al centro di una polemica politico-ideologica accanita, spietata e fatta di attacchi personali denigratori, che mi dipingono come un profittatore, quasi come un estorsore». Ilessere stato censurato dalla Rai per unun po’ troppo «ficcante» contro il governo Meloni e la leadership di FdI, accusata di non aver voluto davvero fare i conti con il passato del fascismo, Antoniotorna sul palco. Lo fa a Napoli, ospite del festival La Repubblica delle Idee. Dove accolto dagli applausi del pubblico legge finalmente ilche avrebbe dovuto recitare ieri sera su Rai 3 (e che ha comunque letto in diretta tv al suo posto la conduttrice di Che ...