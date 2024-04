Le pagelle della Liegi Pogacar - non ci sono aggettivi Tiberi lancia segnali per il Giro

(Di domenica 21 aprile 2024) Roma, 21 aprile 2024 - Incredibile assolo di Tadejalla-Bastogne-2024. Il fenomeno sloveno è scattato a 34,8 chilometri dal traguardo, ed è stata una cavalcata trionfale. Il ciclistaUAE Emirates vince la manifestazione per la seconda volta, dopo il 2021, centrando il sesto successocarriera nelle "classiche monumento".ha lasciato tutti sulla Cote de la Redoute, precedendo al traguardo il francese Romain Bardet (Team DSM-Firmenich PostNL), staccato di 1'39", e il campione del mondo in carica, l'olandese Mathieu Van Der Poel (Alpecin - Deceuninck), in ritardo di 2'02". LE-BASTONE-10 a TADEJFiniti gli ...

