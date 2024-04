(Di domenica 21 aprile 2024) `Sei troppo bella per dirti addio, tu chiami e poi noi tutti ubbidiamo. E tra chi nomina il tuo nome invano, ci sono anch`io`....

L'Alcione centra la storia: prima promozione in Serie C, la terza squadra di Milano è realtà - `Sei troppo bella per dirti addio, tu chiami e poi noi tutti ubbidiamo. E tra chi nomina il tuo nome invano, ci sono anch`io Milano Milano`. Era l`anno 2002 e i.calciomercato

Serie D. Il Chisola passa di misura contro l’Albenga, Ascoli: “Partita difficile contro avversari compatti e aggressivi” - Super stagione dei biancoblu che stanno stupendo tutti gli apassionati della Serie D: "centrate le 20 vittorie stagionali, non ci poniamo limiti".ivg

Ad un passo dal Paradiso. L’Alcione si gioca i Pro contro l’ultima in classifica: "Sicuri dei nostri mezzi» - Se batte il Borgosesia e il Chisola non vince la promozione sarà aritmetica. Il vice allenatore Giubilini: "Sono 35 gare che spingiamo per questo obiettivo. I ragazzi hanno raggiunto la maturità che s ...ilgiorno