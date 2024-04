Fiorentina - Italiano ritrova la vittoria Salernitana vicina alla retrocessione

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 21 aprile 2024) Lalain campionato grazie alle rete di Christian Kouame, decisivo per lo 0-2 finale in casa dellaTA – Lafinela luce in fondo al tunnel.0-2 in casa dellaultima in classifica, quanto basta per uscire dcrisi dell’ultimo periodo che ha visto la squadra allenata da Vincenzoconquistare appena tre punti nelle ultime cinque partite disputate. All’Arechi decidono Kouamé al 79? e il contropiede nel recupero di Ikoné praticamente allo scadere. La formazione disale a 47 punti, a 2 dal Napoli e con una partita in meno rispetto agli ...