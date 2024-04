Europee: Renzi, ‘il mio Pd non mise mio nome nel simbolo e non candidò segretario per finta’ - Roma, 21 apr (Adnkronos) – “Nel 2014 il mio Pd non mise il nome nel simbolo e il segretario nazionale non si candidò per finta alle Europee. Nel 2024 accade il contrario. E tutti quelli che in questi ...ilsannioquotidiano

Pd discute su nome Schlein nel simbolo. Cuperlo: “Non sei Renzi” - 1 minuto per la lettura Roma, 21 apr. (askanews) – Il nome di Elly Schlein nel simbolo Pd per le Europee fa discutere la direzione. La segretaria ha messo sul tavolo la proposta poco prima dell’inizio ...quotidianodelsud

Bonino, Della Vedova, Magi e Renzi presentano gli Stati Uniti d’Europa. Le foto - Presentati ieri sabato 20 aprile, capolista e simbolo degli Stati Uniti d’Europa, nata dall’alleanza di +Europa, Italia Viva, Partito Socialista Italiano, Libdem e Italia C’è.formiche