Elezioni a Firenze - Saccardi | Con me si cambia squadra senza cambiare campo

Leggi tutta la notizia su firenzepost

(Di domenica 21 aprile 2024)rere. E' lo slogan di Stefania, candidata sindaco per Italia Viva. "Ho la sensazione - ha detto - che ci sia spazio per una candidatura come la mia che non si pone in linea con l'attuale amministrazione ma che non si pone nemmeno in collegamento con il centrodestra. E' una candidatura quindi che consente direre" L'articolo proviene daPost.