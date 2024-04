Bundesliga - il Bayer Leverkusen si salva ancora | pareggio al 98? a Dortmund

(Di domenica 21 aprile 2024) La striscia d’imbattibilità delsale a 45 partite. Al Signal Iduna Park la squadra di Xabi Alonso, campione di Germania e prossima avversaria della Roma in semifinale di Europa League, trova ildell’1-1 definitivo al 98? contro i padroni di casa del Borussia. Un gol di Fullkrug illude gli uomini di Terzic, ma un colpo di testa di Stanisic a recupero inoltrato permette a Xabi Alonso di impreziosire ulteriormente il record d’imbattibilità in tutte le competizioni. L’unica occasione degna di nota del primo tempo è del Borussia: al 42? Sabitzer ci prova dalla distanza, ma Hradecki risponde presente. Al 68? ilsfiora il vantaggio. Grimaldo semina il panico sulla destra e crossa al centro, dove Tella non riesce ad impattare bene il pallone da due passi e favorisce la ...

Il Bayern Monaco batte in trasferta 5-1 l’Union Berlin e sale a 66 punti in classifica. Nella trentesima giornata di Bundesliga , la squadra bavarese consolida il secondo posto in classifica, a +3 ... (sportface)

Le Formazioni ufficiali di Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen , match valevole per la trentesima giornata di Bundesliga 2023 / 2024 . Una settimana intensa per la compagine allenata da Xabi Alonso, che ... (sportface)

Il Bayer Leverkusen si salva al 98': 1-1 col Dortmund, imbattibilità salva - Bundesliga - Diventano 45 le partite senza sconfitta del Bayer Leverkusen fresco campione di Germania: la squadra di Xabi Alonso, prossima avversaria della Roma ...eurosport

Stanisic evita il primo ko al Bayer di Xabi Alonso: striscia record si allunga - I campioni di Germania non cadono in casa del Borussia Dortmund di Terzic e ottengono il 45º risultato utile consecutivo ...tuttosport

Borussia Dortmund – Leverkusen: diretta live e risultato in tempo reale - La partita Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen di domenica 21 aprile 2024 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 30ª giornata di ...calciomagazine