Beach volley - Menegatti Gottardi quarte nell’Elite 16 di Tepic!

(Di domenica 21 aprile 2024) Non arriva per un soffio il primo podio di coppia in un Elite 16 per Valentinae Martache escono sconfitte dopo un’ora e mezzo di battaglia contro la coppia brasiliana Carol/Barbara che chiude terza16 di. Tre set giocati e altrettanti set chiusi ai vantaggi con le due coppie che non hanno risparmiato le poche energie rimaste e alla fine ad avere ragione sono state le verde-oro con il punteggio di 2-1. Primo set dall’andamento piuttosto schizofrenico. Le brasiliane partono forte (5-1) ma le azzurre riescono a ribaltare la situazione e a portarsi avanti 13-11. Carol/Barbara piazzano un break di 4-0 e si riportano in vantaggio (16-14). Le azzurre non mollano e raggiungono la parità sul 19-19 ma al secondo tentativo la coppia verde-oro si impone 22-20. Nel secondo set la coppia ...

Si ferma subito anche l’avventura di Paolo Nicolai e Samuele Cottafava nell’Elite 16 di Tepic. Una battuta d’arresto che conferma lo stato di forma non proprio ideale per la coppia azzurra che però ...

Si confermano ostacolo insormontabile per Gottardi / Menegatti le olandesi Stam / Schoon che battono 2-0 le azzurre nella semifinale dell’Elite 16 di Tepic in Messico. Si tratta della sesta sconfitta ...

