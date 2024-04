Basket serie A | Virtus - obiettivo primo posto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 21 aprile 2024) Bologna, 21 aprile 2024 –. Lasciata alle spalle l’eliminazione in Eurolega dopo la sconfitta col Baskonia, lavolta pagina e si prepara a scendere in campo, domani sera alle 20.30 alla Segafredo Arena con Reggio Emilia, nel posticipo della terzultima giornata diA. Marco Belinelli e compagni hanno la ghiottissima occasione di salire la graduatoria del massimo campionato. Ladeve infatti ringraziare Cremona, avversaria tostissima una settimana fa proprio al PalaFiera, che sabato ha sconfitto la capolista Brescia 84-77 dando adesso alla formazione di Luca Banchi la possibilità di riprendersi in primato in classifica, raggiungendo al comando proprio la Germani (con Milano terza incomodo) ma col il vantaggio negli scontri diretti che vorrebbe dire ...