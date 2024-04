(Di sabato 20 aprile 2024) A volte ritornano. Daniele Deha preso in mano unain difficoltà e senza stimoli riportando entusiasmo prima in campo e poi tra...

Giulio Ciccone può finalmente vedere la luce in fondo al tunnel. Due mesi fa è stato sottoposto a un intervento chirurgico per la rimozione di una cisti perineale e, fortunatamente, il suo recupero ... (oasport)

Roma, dentro il rinnovo di De Rossi: tutti i dettagli dell'accordo - A volte ritornano. Daniele De Rossi ha preso in mano una Roma in difficoltà e senza stimoli riportando entusiasmo prima in campo e poi tra i tifosi. Proprio come.calciomercato

Da Cinecittà World a Magicland, cosa fare il 25 aprile e il 1 maggio nei parchi divertimento di Roma e nel Lazio - Il ponte di primavera a dimensione di grandi e piccini: cosa fare se avete bimbi o siete in famiglia dal 25 aprile al 1° maggio.ilcorrieredellacitta

Incinta picchiata e costretta a rubare nella metro di Roma. «Portaci 1.000 euro ogni giorno»: fermati due rom - Le botte, i borseggi, i soldi. Succede a Roma. Picchiata dunque e costretta a borseggiare i passeggeri della metropolitana, nonostante fosse incinta. Per questo, la Polizia di Stato ha sottoposto a ...ilgazzettino