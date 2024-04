Il dramma dell’ex ministro Giancarlo Galan | Ora vivo da solo nel bosco - mia moglie mi ha lasciato e ho pensato al suicidio

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 20 aprile 2024), l’exberlusconiano e governatore del Veneto, coinvolto dieci anni fa dallo scandalo del Mose è stato intervistato dal Corriere della Sera. Al quotidiano racconta la sua nuova vita dopo il patteggiamento per corruzione (2 anni e 10 mesi e 2,6 milioni di euro confiscati). Ora vive nel, senza più i soldi di una volta. «Era l’unico posto possibile: io non ho più nulla, non ho redditi,dell’aiuto degli altri. Questa è la vecchia casa di caccia di mio nonno Girolamo che faceva l’avvocato. Ora è di mio fratello Alessandro e me l’ha data… Era preoccupato per me: l’altro nostro nonno, finito in carcere per il crac della sua banca, si suicidò. Quando mi hanno messo dentro Alessandro già vedeva la ciclicità della storia… mi ha regalato anche quella macchina», racconta quello ...