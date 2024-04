Cgil e Uil portano in piazza il Paese reale | Il governo ascolti il mondo del lavoro

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di sabato 20 aprile 2024) “Adesso basta”: questo è lo slogan che riunisce ine Uil nella manifestazione nazionale per la salute e la sicurezza nei luoghi di, per il diritto alla sanità pubblica, per una giusta riforma fiscale e per la tutela dei salari. A guidare il corteo i leader dei due sindacati, Maurizio Landini e Pierpaolo Bombardieri. La sfilata è iniziata ale Ugo La Malfa, a Roma, per raggiungere poi la tappa finale dile Ostiense. “Da questa– sottolinea Landini – arriva il messaggio del, visto che stanno raccontando delle balle, irreggimentando e cercando di controllare tutto: questo è ilche parla, che dice quali sono i problemi e che c’è bisogno di cambiare: si ...