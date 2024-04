Assalto alla Cgil - carcere per un militante di Forza Nuova

(Di sabato 20 aprile 2024) AGI - Fabio Corradetti -di, vicino agli ambienti ultra' delle tifoserie capitoline e figlio della compagna dell'ex leader romano di Fn Giuliano Castellino -, e' stato arrestato ieri dDigos di Roma e associato presso ildi Rebibbia. Nello specifico, l'attivita' della Digos della Questura e' scaturita dpronuncia della VI Sezione Penale della Corte di Cassazione, in relazione al ricorso presentato contro la sentenza del 17 aprile 2023 dCorte di Appello di Roma, con la quale Corradettu era stato condannato per i reati aggravati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, commessi in occasione delle violenze perpetrate nel centro cittadino della Capitale il 9 ottobre 2021, dopo la devastazione della sede della ...

