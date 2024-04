Vi dico cosa è successo davvero Isola dei Famosi 2024 - verità choc su Francesco Benigno | si mette male

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 19 aprile 2024)dei, nella puntata di ieri sera 18 aprile Vladimir Luxuria ha deciso di non mandare in onda il video del motivo per il quale è stato cacciato. A fare luce ci ha pensato Gabriele Parpiglia, durante la puntata di ieri di Password su RTL102.5. Spiega il giornalista: “Se sceglisai che strada trovi, è un po’ come quando prendi Morgan a X Factor: c’è il rischio che non finisce. Io c’ero quando si discuteva della problematica di prendere o non prenderee io ho detto ‘io eviterei’”. >>“C’è un ladro: ecco chi è!”.dei, la rivelazionein puntata: “ha rubato”. E Luxuria reagisce malissimo “Se ci sono autori nuovi quest’anno a ...