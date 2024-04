Siamo impreparati a un attacco - il monito di Crosetto all' Europa

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 19 aprile 2024) A poche ore dall'di Israele a Iran parla il ministro della Difesa, Guido. La controffensiva di Tel Aviv "era una cosa aspettata. La cosa importante era vedere l'intensità della risposta. Tutto sommato è stata una risposta non eccessiva. Una risposta che potrebbe in qualche modo chiudere la questione che si era aperta con la bomba in Siria. Anche le dichiarazioni successive ci danno la speranza che si possa chiudere qui questo fronte", spiega l'esponente del governo di Gioria Meloni a Giù la maschera su Radio Uno. Insomma, "è stata una risposta accettabile anche dal punto di vista iraniano". Quanto alle possibili ripercussioni sulla questione di Gaza, per"sono due capitoli distinti. Penso che la determinazione israeliana sia quella di andare avanti e non ci sia un cambio di strategia. L'idea di estirpare Hamas ...