Milan - durissimo sfogo del capo della Curva | parole pesanti su Pioli e la società

Milan in bilico: il futuro di Pioli in discussione dopo la sconfitta con la Roma - Il 18 aprile potrebbe essere una data che Stefano Pioli, l'allenatore del Milan, non dimenticherà facilmente. Non solo ha perso la partita contro la Roma, ma potrebbe aver anche compromesso le sue pos ...informazione

Pioli-Milan, si fa dura: il derby può non bastare, le possibilità di un cambio da luglio sono alte - Stefano Pioli e il Milan si giocano il futuro. Entro pochi giorni il quadro sarà più chiaro, ma prima la partita con la Roma, poi l’Inter Poche ore e il Milan di Stefano Pioli scenderà in campo ...informazione

Roma-Milan, problemi al ginocchio per Lukaku: dopo il match controlli a Villa Stuart. De Rossi: “Credo si sia fermato in tempo” - Allo Stadio Olimpico va in scena Roma-Milan, gara di ritorno dei quarti di finale di Europa League. Dura, però, 29 minuti la partita di Romelu Lukaku: l’attaccante belga, protagonista dell’azione che ...gazzettagiallorossa