Guida rapida agli Stray Kids - il gruppo K-pop attesissimo a Milano

(Di venerdì 19 aprile 2024) Sono gli artisti più attesi dei prossimi I-DAYS2024 e, mentre per i fan del K-pop la loro partecipazione al Festival rappresenta una pietra miliare (non è così comune che grandi gruppi coreani suonino in Italia), per chi non è così vicino al genere potrebbero rappresentare un’incognita. Stiamo ovviamente parlando degli, band K-pop tra le più popolari del momento, che si esibiranno all’Ippodromo SNAI La Maura il 12 luglio. Per chi si è incuriosito e vorrebbe sapere qualcosa in più sugliecco unasul. Iniziamo dalle basi: gli(???? ?? in coreano, spesso abbreviato con SKZ) debuttano ufficialmente nel 2018 con l’album I Am NOT sotto l’agenzia JYP, già nota ...